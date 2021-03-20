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Война на Донбассе. Возле поселка Шумы погиб украинский боец – третий за эту неделю

20.03.2021, 19:10
Война на Донбассе. Возле поселка Шумы погиб украинский боец – третий за эту неделю - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня неподалеку от поселка Шумы Донецкой области один из бойцов украинской армии получил огнестрельное ранение, от которого позже он умер во время эвакуации в госпиталь. Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группировка "Север", позже аналогичная информация появилась в Facebook штаба ООС.

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Российские боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, совершив прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия возле Шум. В ответ на это по противнику ударили ответным огнем.

Также нарушение перемирия со стороны россиян было зафиксировано возле населенных пунктов Южное, Водяное, Лебединское и Широкое. Всего боевики открывали огонь против украинских военных восемь раз.

  • 18 марта под Южным в результате артиллерийского обстрела погиб украинский боец.
  • 19 марта погиб еще один защитник Украины – вблизи Водяного.

Читайте также: Украина предложила начать "гуманитарное разминирование" на Донбассе

Дарья Мостовая
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