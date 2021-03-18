Террористы РФ на Донбассе вели обстрел из артиллерии и оружия – погиб один боец ВСУ

Террористы российских гибридных войск на Донбассе вели обстрел из автоматического оружия и артиллерии недалеко от населенного пункта Южное. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение и скончался. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ Север.

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Украинскому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

Сообщается, что ВСУ открыли огонь в ответ на обстрел российских боевиков.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ", – говорится в сообщении.

3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ. Украина будет отвечать зеркально, заверил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

10 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе готов – и Украина ждет реакции от России на документ. По его словам, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны. В России ответили, что якобы ничего не знают о существовании мирного плана.

10 марта у Старогнатовки в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. 11 марта у Новозвановки был ранен защитник Украины. 13 марта на Донбассе в результате ранения снайпером гибридной армии РФ погиб украинский военный.

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Станислав Стороженко

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