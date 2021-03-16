Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они Чечню – советник Ермака

Вероятность, что Россия навяжет Украине полномасштабную войну, около нуля: это ничего не даст РФ и у них очень мало шансов на военную победу или итог, который можно обменять на условный Минск-3. Кроме того, Украина также не пойдет отвоевывать регион силой, заявил в эфире канала Дом спикер делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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По словам чиновника, Москва с 2014 года "рассказывает о страшной войне, которая вот-вот", – и это просто элемент информационного давления на людей по обе стороны линии разграничения, и на власти Украины.

Арестович считает, что у РФ "надавить на нас военным путем не получится", а если она все же навяжет Украине военное решение, "мы ответим так, что мало не покажется".

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Он напомнил, что последнее крупное наступление гибридная армия РФ предприняла под Марьинкой в июне 2015 года – и "оно крайне печально для них закончилось".

"Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан – мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", – сказал внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

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Евгений Пилипенко

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