План мира на Донбассе готов: ждем, что РФ одобрит его или заявит, что хочет войны – Ермак

План мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов – Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Укринформ.

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Ермак отметил, что за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой.

По его словам, документ будет "предметом мощного обсуждения" через одну-две недели в нормандском формате. В нем говорится о создании так называемых кластеров, которые в случае согласования могут стать основой для дорожной карты по установлению мира в регионе, реинтеграции территорий и проведению местных выборов, сообщил Ермак.

Говоря о документе, разработанном Германией и Францией, речь идет об "очень мощном шаге", добавил он.

"Подчеркиваю, план мирный – на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", – заявил Ермак.

14 февраля 2021 года советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что обострение ситуации на Донбассе "практически неизбежно".

3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Станислав Стороженко

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