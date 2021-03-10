UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

План мира на Донбассе готов: ждем, что РФ одобрит его или заявит, что хочет войны – Ермак

10.03.2021, 10:11
План мира на Донбассе готов: ждем, что РФ одобрит его или заявит, что хочет войны – Ермак - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)

План мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов – Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Укринформ

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ермак отметил, что за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой. 

По его словам, документ будет "предметом мощного обсуждения" через одну-две недели в нормандском формате. В нем говорится о создании так называемых кластеров, которые в случае согласования могут стать основой для дорожной карты по установлению мира в регионе, реинтеграции территорий и проведению местных выборов, сообщил Ермак.

Говоря о документе, разработанном Германией и Францией, речь идет об "очень мощном шаге", добавил он.

"Подчеркиваю, план мирный – на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", – заявил Ермак.

Читайте также: Боевики РФ заявили о фактическом выходе из перемирия – будут стрелять "на подавление" ВСУ

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Германия Донбасс франция план
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 