"Практически неизбежно". У Кравчука прогнозируют обострение на Донбассе

На Донбассе практически неизбежно обострение конфликта. Об этом в эфире Украина 24 заявил советник главы Офиса президента и спикер возглавляемой Леонидом Кравчуком украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович.

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Журналист спросил, "возможно ли новое обострение, возможна ли новая война".

"Я считаю, что оно не просто возможно, оно практически неизбежно. Неизбежно рано или поздно, потому что Кремль не оставит попыток продавить нас силой. Я не берусь назвать точную дату, но хотя есть признаки, что может быть и этой весной, ближе к лету", – ответил Арестович.

По его словам, неизбежность обострения в частности объясняется тем, что не оправдались голоса, которые говорили, что президент Владимир Зеленский и его команда "сдадут все Кремлю".

Арестович также отметил, что минский и нормандский процессы "движутся еле-еле" в тактическом плане, а режим прекращения огня "подвешен на волоске".

Спикер добавил, что во время визита топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля в Москву Россия уже показала, что не боится разорвать отношения с Европой.

"Свой выбор они сделали. Этот выбор однозначно на обострение. В какой форме оно будет, я думаю, они готовят какой-то сюрприз. Потому что мы знаем все средства, которые они использовали за шесть лет, им надо придумывать что-то новое", – сказал он.

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Марк Сировой

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