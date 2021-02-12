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"Знаем, что делаем". У Кравчука объяснили, почему не отменяют перемирие на Донбассе

12.02.2021, 11:56
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Несмотря на обстрелы российских боевиков, Украина не инициирует отмену режима прекращения огня на Донбассе для сохранения жизней солдат и граждан, международной поддержки Украины и усиления санкций против России. Об этом написал в Facebook советник главы Офиса президента и спикер возглавляемой Леонидом Кравчуком украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Он признает, что, "начиная с нового года", были частые нарушения перемирия с трагическими последствиями: шестеро погибших и 16 раненых от пуль врага. При этом он утверждает, что режим прекращения огня "не препятствует адекватным действиям ВСУ" в ответ на огонь противника. "Те, кто говорят, что мы не стреляем, врет вам в глаза", – пишет Арестович.

По его словам, Украина не будет инициировать сейчас отмену режима прекращения огня, потому что его "стоило огромных трудов ввести и сделать это снова будет еще сложнее", и потому что сторона, которая первой выйдет из режима, "налетит на острую реакцию международного сообщества".

"РФ в этом уже много раз убеждалась и скоро сможет убедиться еще раз", – пишет Арестович.

Поэтому, добавляет он, перемирие сохраняют, чтобы усилить международную поддержку Украины, сберечь жизни украинских солдат (выход из него приведет к 15-20 убитым ежемесячно, утверждает Арестович) и украинских граждан по обе стороны фронта.

"ТКГ работает. РФ заходит во все большую изоляцию, подходит к новому пакету санкций, причем и от США, и от ЕС<…> Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку", – заверил Арестович.

Читайте также: Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми

Марк Сировой
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война Донбасс перемирие офис президента Алексей Арестович
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