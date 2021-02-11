UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Снайпер РФ убил украинского военного. Как раз сегодня Зеленский и послы G7 едут на Донбасс

11.02.2021, 11:12
Снайпер РФ убил украинского военного. Как раз сегодня Зеленский и послы G7 едут на Донбасс - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня снайпер ВС РФ убил украинского военного под Горловкой. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в минской ТКГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, боец получил тяжелое ранение в 09:30 утра. Ему оказали помощь, но он умер во время эвакуации.

Направлена нота мониторинговой миссии ОБСЕ. Делегация выражает сочувствия родным и близким погибшего защитника Украины.

За несколько минут до сообщения о гибели бойца, Офис президента сообщил, что сегодня с рабочей поездкой на Донбасс приехал глава государства Владимир Зеленский и послы стран G7.

Планируется, что президент ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с украинскими военными.

Читайте также: Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом, или нас сочтут слабыми

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс g7 потери снайпер Горловка послы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 