Снайпер РФ убил украинского военного. Как раз сегодня Зеленский и послы G7 едут на Донбасс

Сегодня снайпер ВС РФ убил украинского военного под Горловкой. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в минской ТКГ.

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Как сообщается, боец получил тяжелое ранение в 09:30 утра. Ему оказали помощь, но он умер во время эвакуации.

Направлена нота мониторинговой миссии ОБСЕ. Делегация выражает сочувствия родным и близким погибшего защитника Украины.

За несколько минут до сообщения о гибели бойца, Офис президента сообщил, что сегодня с рабочей поездкой на Донбасс приехал глава государства Владимир Зеленский и послы стран G7.

Планируется, что президент ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с украинскими военными.

С 21 января по 2 февраля 2021-го на Донбассе от пуль снайперов погибли трое украинских военных.

6 февраля двое военных погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, еще один ранен.

9 февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что перемирия на Донбассе больше нет, Россия начинает действовать "дерзко и открыто".

Вчера, 10 февраля, снайперы оккупантов обстреляли украинские позиции, ранив бойца, ВСУ открыли огонь в ответ. Оккупанты четырежды нарушали перемирие, в частности сбросили гранаты с дрона в районе Золотого-4.

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Марк Сировой

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