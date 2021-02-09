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Кравчук: Перемирия на Донбассе больше нет, Россия начинает действовать "дерзко и открыто"

09.02.2021, 23:02
Кравчук: Перемирия на Донбассе больше нет, Россия начинает действовать
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения". Об этом в комментарии изданию Гордон заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук.

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"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора", – сказал Кравчук.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие. Кравчук говорит, что мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, "но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит".

Кравчук также вспомнил об "оппозиции" в лице пророссийского политика Виктора Медведчука. Первый президент убежден, что "всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и при этом продавать Украину, нужно либо выкинуть из страны, либо заставить жить по законам Украины".

Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук Донбасс
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