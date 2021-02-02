Донбасс. Снайпер ВС РФ убил украинского военного
02.02.2021, 16:04
Фото: пресс-служба Минобороны
Сегодня снайпер Вооруженных Сил РФ убил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает в Telegram Украинская делегация в минской ТКГ.
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Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.
Украинская сторона направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ и выражает соболезнования родным и близким погибшего.
- 14 января 2021 года боец ВСУ был ранен в районе Гнутово.
- 21 января от пули снайпера погиб украинский морпех.
- 29 января боевики нарушили перемирие на Донбассе: двое военных ранены.
- 30 января умер украинский военный Роман Дзюбенко, находившийся в тяжелом состоянии после ранения снайпером.
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