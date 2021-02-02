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Донбасс. Снайпер ВС РФ убил украинского военного

02.02.2021, 16:04
Донбасс. Снайпер ВС РФ убил украинского военного - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня снайпер Вооруженных Сил РФ убил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает в Telegram Украинская делегация в минской ТКГ.

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Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Украинская сторона направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ и выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Марк Сировой
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Торецк ВСУ война Донбасс потери снайпер вс рф

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