Донбасс. Снайпер ВС РФ убил украинского военного

Сегодня снайпер Вооруженных Сил РФ убил на Донбассе украинского военного. Об этом сообщает в Telegram Украинская делегация в минской ТКГ.

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Как сообщается, украинский военный был тяжело ранен снайпером в районе Торецка. Спасти его не удалось, он умер в больнице.

Украинская сторона направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ и выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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Марк Сировой

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