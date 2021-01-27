Давос. Путин пригрозил военной силой и заявил о вероятности новых горячих точек

Ситуацию в мире можно сравнить с 30-ми годами ХХ века: возможны срыв в мировом развитии "с борьбой все против всех", одностороннее применение военной силы и появление новых горячих точек. Об этом на всемирном экономическом онлайн-форуме в Давосе заявил президент государства-агрессора РФ Владимир Путин.

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Путин заявил, что пандемия обострила структурные изменения в международной политике и экономике – и некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами ХХ века.

"С такой ситуацией можно соглашаться и не соглашаться. Но по многим параметрам, масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенная параллель напрашивается", – сказал он.

По его словам, сейчас наблюдается кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, поляризуется общество, ослабевают международные институты, множатся региональные конфликты и деградирует глобальная система безопасности.

Мировые противоречия "закручиваются по спирали", считает президент РФ, и в ХХ веке неспособность решать такие проблемы обернулась второй мировой войной.

"Сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Он бы означал крах цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если ничего не предпринимать. Тем не менее есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии с борьбой всех против всех. С попыткой разрешить противоречия через поиск внутренних и внешних врагов", – сказал он.

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Путин считает, что нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать страны к тому, чтобы сваливать напряжение своих граждан на других. По его словам, это уже происходит, "градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает".

Он также ожидает более агрессивных практических действий, включая "давление на страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов". Среди таких действий он назвал "нелегитимные санкции", торговые барьеры, ограничения финансовой, технологической, информационной сфер, и пригрозил:

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность. Применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность новых горячих точек на нашей планете".

Путин считает, что завершилась эпоха попыток выстроить "однополярный миропорядок". По его словам, в мире заявили о себе разные" центры развития и сейчас важно выстроить "механизмы согласования их интересов", чтобы не допустить "анархии и чреды затяжных конфликтов". Для этого в частности надо усовершенствовать универсальные институты, которые сейчас, по мнению Путина, переживают не лучшие времена.

Вчера, 26 января, новый президент США Джо Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины, сообщала пресс-служба Белого дома. Президенты также обсудили готовность обеих стран продлить новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет.

Марк Сировой

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