Байден позвонил Путину: Мы будем твердо защищать суверенитет Украины

Сегодня, 26 января, президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины.

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В пресс-релизе Белого дома говорится, что Байден и Путин обсудили готовность обеих стран продлить новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) на пять лет, договорившись, чтобы их группы срочно работали над завершением оформления соглашения к 5 февраля.

Они также договорились изучить обсуждение стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности.

Как отмечается, Байден также поднял вопросы, вызывающие озабоченность, в том числе взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия предлагала награды за убийства солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы в США в 2020 году и отравление Алексея Навального.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам", – говорится в сообщении Белого дома.

Президенты договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем.

На сайте Кремля сообщается об обсуждении президентами двух стран договора СНВ, иранской ядерной программы, "внутриукраинского урегулирования", возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года. После этого стороны должны прийти к новому соглашению или продолжить действующие договоренности.

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Наталия Медведева

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