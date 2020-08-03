Убийство солдат США. РФ заплатит, если имела сговор с талибами – советник Трампа

По словам О’Брайена, если Россия действительно вступила в сговор с талибами, то США могут наказать ее и непублично

Россия заплатит свою цену, если выяснится, что она действительно платила талибам за убийство американских солдат в США. Об этом написал в колонке для The Washington Post советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Роберт О’Брайен.

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"Если недавние сообщения о том, что Россия вела злонамеренную деятельности против американцев в Афганистане подтвердятся, то Россия знает из своего опыта, что она заплатит определенную цену, даже если эта цена никогда не станет публичной", - написал он.

О’Брайен также пишет, что Трамп "стремится к хорошим отношениям со всеми странами, включая Россию, но остается приверженным защите США и союзников".

По его словам, РФ уже узнала, что значит лозунг "Америка – превыше всего" (America First), получив санкции за кибератаки, участие ЧВК Вагнера в войнах в Сирии, Украине и Ливии, отравление своего экс-шпиона Сергея Скрипаля и другие действия.

26 июня NYT опубликовал материал, в котором говорилось, что ответственное за заказные убийства европейское отделение ГРУ РФ платит вознаграждения талибам за ликвидацию американских и союзных солдат. По данным NYT, Трампа проинформировали об этих разведданных еще в феврале, однако Белый дом решил не предпринимать никаких действий.

Позже Трамп назвал статью NYT "фейковой", посольство России в США прокомментировало публикацию аналогично.

Уже после заявлений Трампа глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сказал, что знал о плате разведки РФ талибам за убийства американских военных, передает Reuters. Однако при этом чиновник не сообщил других деталей и не стал говорить, является ли статья NYT фейком.

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Марк Сировой

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