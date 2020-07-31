Помпео: Гибель 300 российских наемников в Сирии - предупреждение для России

Госсекретарь США Майкл Помпео говорит, что смерть "300 россиян в Сирии, которые угрожали США", стала внятным сигналом для Кремля

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что гибель 300 россиян в Сирии стала "предупреждением Москве" о том, что угроза безопасности США влечет за собой последствия. Об этом сообщает Голос Америки.

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Он заявил об этом во время выступления на слушаниях в Сенате. Перед этим его подвергли критике из-за признания президента США Дональда Трампа о том, что он не предъявлял президенту РФ Владимиру Путину обвинения в том, что Россия якобы платила талибам за убийство американских военных в Афганистане.

"Я не думаю, что у любого российского лидера, включая Владимира Путина, есть какие-то сомнения относительно ожидаемого ответа со стороны США на убийство американцев. Я могу вас заверить, что те 300 россиян, которые были в Сирии и предпринимали действия, угрожавшие Америке, и которых больше нет с нами на этой планете, тоже это поняли", - заявил Помпео.

Помпео, вероятно, имел ввиду гибель сотрудников российской ЧВК в результате американского авиаудара в феврале 2018 года около сирийского города Хашам, сообщает Голос Америки.

27 июня The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

2 июля NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами.

Владислав Сердюк

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