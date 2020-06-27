Россия предлагала афганским боевикам деньги за убийства военных США - NYT

Американские военные на учениях (фото - пресс-служба Пентагона)

Российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

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По данным NYT, США несколько месяцев назад пришли к выводу, что РФ в 2019 году предлагала награду за убийство американских военных. Данные о причастности России к убийству американских военных были получены, в частности, из допросов афганских боевиков, которые якобы получили определенные суммы вознаграждений.

Журналисты сообщают, что эти разведданные передали президенту США Дональду Трампу. Этот вопрос обсудили на совещании в конце марта. Было разработано несколько вариантов ответа - начиная с объявления ноты протеста и заканчивая серией новых санкций. Пока никакого ответа от США не было.

За 2019 год в Афганистане убили 20 американских военных, однако в причастности к каким из этих убийств подозревают РФ, неизвестно. NYT сообщает, что деньги боевикам предлагало подразделение российской разведки, ответственное за операции по дестабилизации в Европе.

11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" атаковали США: там произошли самые громкие теракты за всю ее историю, известные как "9/11".

В ответ США с союзниками ввели войска в Афганистан для ликвидации Аль-Каиды и свержения режима талибов.

К 2020-му талибы постепенно отвоевали многие позиции: под их контролем снова около половины страны.

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