Россия предлагала афганским боевикам деньги за убийства военных США - NYT

Российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.
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По данным NYT, США несколько месяцев назад пришли к выводу, что РФ в 2019 году предлагала награду за убийство американских военных. Данные о причастности России к убийству американских военных были получены, в частности, из допросов афганских боевиков, которые якобы получили определенные суммы вознаграждений.
Журналисты сообщают, что эти разведданные передали президенту США Дональду Трампу. Этот вопрос обсудили на совещании в конце марта. Было разработано несколько вариантов ответа - начиная с объявления ноты протеста и заканчивая серией новых санкций. Пока никакого ответа от США не было.
За 2019 год в Афганистане убили 20 американских военных, однако в причастности к каким из этих убийств подозревают РФ, неизвестно. NYT сообщает, что деньги боевикам предлагало подразделение российской разведки, ответственное за операции по дестабилизации в Европе.
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