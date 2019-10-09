Спецчасть российской разведки дестабилизирует Европу - NYT

Александр Мишкин и Анатолий Чепига (фото - пресс-служба полиции Британии)

Секретное подразделение российской разведки лет занимается скоординированной кампанией по дестабилизации Европы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах четырех западных стран.

Часть №29155 Главного управления Генштаба РФ (ранее - ГРУ), по информации издания, в западных спецслужбах считают ответственной за кампанию по дестабилизации в Молдове, отравление торговца оружием в Болгарии, попытку госпереворота в Черногории, отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании и, возможно, многие другие операции.

Раньше все эти эпизоды рассматривались как отдельные, но сейчас их оценивают как скоординированную кампанию по дестабилизации Европы.

NYT сообщает, что эта военная часть действует не меньше 10 лет. Командует ею генерал-майор Андрей Андриянов, также известны участвовавшие, по информации лондонской полиции, в покушении на Скрипалей Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

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