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Российский спецназ заметили на территории Норвегии - СМИ

Российский спецназ заметили на территории Норвегии - СМИ - Фото
Фото: mil.ru
30.09.2019, 09:38

По данным источника, на материке военные России действуют "под видом штатских"

Российский спецназ заметили на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии. Об этом сообщает местное издание AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.

"По данным норвежских разведывательных служб, российские спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка, предназначенная для выполнения секретных задач", - отмечается в сообщении.

Снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

Как выяснилось, самолеты США проводили в этом районе разведсъемку с воздуха и показали фотографии, на которых - российские спецназовцы.

Появление военных в Норвегии связывают с учениями, которые Россия проводит в Баренцевом море. Отмечается, что на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских. 

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норвегия российский спецназ Шпицберг
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