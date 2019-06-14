Британский спецназ сосредоточится на борьбе с российской угрозой

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Армейский спецназ Великобритании могут переориентировать с борьбы против террористов Исламского государства на противодействие россйской угрозе. Об этом сообщает Би-Би-Си.

С приближением разгрома ИГ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи, считают военачальники Соединенного Королевства.

Сейчас это предложение обсуждают в руководстве Министерства обороны страны. Оно, скорей всего, порекомендует его принять.

Согласно новому плану, в одной из балтийских республик или где-то в Африке могут провести операцию по разоблачению российской угрозы.

Эти изменения могут повысить значение Британского специального разведывательного полка, который занимается проведением операций электронной разведки.