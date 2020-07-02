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Деньги за убийства солдат США. NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами

Деньги за убийства солдат США. NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами - Фото
Фото: depositphotos.com
02.07.2020, 15:25

Контрабандист наркотиков Рахматулла Азизи передавал "сотни тысяч долларов" от ГРУ талибам за убийства американских солдат, сообщают источники NYT

Наркотогровец Рахматулла Азизи якобы передавал деньги от Главного разведуправления РФ (ГРУ) движению Талибан: эти средства выплачивались как вознаграждения талибам за убийства в Афганистане американских и союзных военных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных собеседников из США и Афганистана.

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Источники издания сообщают, что Азизи привозил из России в Афганистан "сотни тысяч долларов" наличных. Платежи были многочисленными и предназначались талибам как вознаграждение за убийство американских военнослужащих и солдат международного контингента. Плата за одного убитого могла достигать $100 000.

Пожелавшие остаться инкогнито соседи и родственники Азизи отмечают, что в последнее время наркоторговец сильно разбогател: ездил на новейших автомобилях, имел телохранителей, стал жить в четырехэтажной вилле. По их словам, Азизи хвастал, что "основал в России базу" и начал много зарабатывать.

По информации собеседников NYT, спецслужбам удалось выйти на след Азизи и задержать некоторых его родственников, а у одного из братьев наркоторговца обнаружили при задержании $500 000 наличными. Тем не менее, найти самого Азизи не удалось. Предположительно, он скрывается в России.

СПРАВКА. После террористических атак в сентябре 2001 года США вторглись в Афганистан, чтобы ликвидировать стоявшую за нападениями террористическую организацию Аль-Каида. Находившиеся у власти талибы были отстранены от руководства государством, однако они подняли мятеж и к 2018 году действовали более чем в двух третях страны.

Россия в начале вторжения разделяла цели США по разгрому Аль-Каиды и не находилась в тесном контакте с Талибаном. Но в последние годы, по данным разведки США, РФ начала сближаться с талибами на фоне обострения геополитического противостояния Кремля с Вашингтоном. В РФ это отрицают и публично признают лишь обмен информацией с талибами об общем враге - террористической организации Исламское государство.

  • На прошлой неделе NYT опубликовал материал, в котором говорилось, что ответственное за заказные убийства европейское отделение ГРУ РФ платит вознаграждения талибам за ликвидацию американских и союзных солдат. По данным NYT, президента США Дональда Трамп проинформировали об этих разведданных еще в феврале, однако Белый дом решил не предпринимать никаких действий.
  • Позже Трамп назвал статью NYT "фейковой", посольство России в США прокомментировало публикацию аналогично.
  • Уже после заявлений Трампа глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сказал, что знал о плате разведки РФ талибам за убийства американских военных, передает Reuters. Однако при этом чиновник не сообщил других деталей и не стал говорить, является ли статья NYT фейком.
  • На инцидент отреагировали политические оппоненты Трампа. В частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила на MSNBC, что Конгресс должен ввести санкции против России за вознаграждения талибов "прямо сейчас".

Читайте также: Союзники в Афганистане убили больше гражданских чем Талибан - ООН

Наталия Софиенко, Марк Сировой
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