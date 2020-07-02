Деньги за убийства солдат США. NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами

Фото: depositphotos.com

Наркотогровец Рахматулла Азизи якобы передавал деньги от Главного разведуправления РФ (ГРУ) движению Талибан: эти средства выплачивались как вознаграждения талибам за убийства в Афганистане американских и союзных военных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных собеседников из США и Афганистана.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Источники издания сообщают, что Азизи привозил из России в Афганистан "сотни тысяч долларов" наличных. Платежи были многочисленными и предназначались талибам как вознаграждение за убийство американских военнослужащих и солдат международного контингента. Плата за одного убитого могла достигать $100 000.

Пожелавшие остаться инкогнито соседи и родственники Азизи отмечают, что в последнее время наркоторговец сильно разбогател: ездил на новейших автомобилях, имел телохранителей, стал жить в четырехэтажной вилле. По их словам, Азизи хвастал, что "основал в России базу" и начал много зарабатывать.

По информации собеседников NYT, спецслужбам удалось выйти на след Азизи и задержать некоторых его родственников, а у одного из братьев наркоторговца обнаружили при задержании $500 000 наличными. Тем не менее, найти самого Азизи не удалось. Предположительно, он скрывается в России.

СПРАВКА. После террористических атак в сентябре 2001 года США вторглись в Афганистан, чтобы ликвидировать стоявшую за нападениями террористическую организацию Аль-Каида. Находившиеся у власти талибы были отстранены от руководства государством, однако они подняли мятеж и к 2018 году действовали более чем в двух третях страны. Россия в начале вторжения разделяла цели США по разгрому Аль-Каиды и не находилась в тесном контакте с Талибаном. Но в последние годы, по данным разведки США, РФ начала сближаться с талибами на фоне обострения геополитического противостояния Кремля с Вашингтоном. В РФ это отрицают и публично признают лишь обмен информацией с талибами об общем враге - террористической организации Исламское государство.

На прошлой неделе NYT опубликовал материал, в котором говорилось, что ответственное за заказные убийства европейское отделение ГРУ РФ платит вознаграждения талибам за ликвидацию американских и союзных солдат. По данным NYT, президента США Дональда Трамп проинформировали об этих разведданных еще в феврале, однако Белый дом решил не предпринимать никаких действий.

Позже Трамп назвал статью NYT "фейковой", посольство России в США прокомментировало публикацию аналогично.

Уже после заявлений Трампа глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сказал, что знал о плате разведки РФ талибам за убийства американских военных, передает Reuters. Однако при этом чиновник не сообщил других деталей и не стал говорить, является ли статья NYT фейком.

На инцидент отреагировали политические оппоненты Трампа. В частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила на MSNBC, что Конгресс должен ввести санкции против России за вознаграждения талибов "прямо сейчас".

Читайте также: Союзники в Афганистане убили больше гражданских чем Талибан - ООН