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Байден поручил разведке собрать данные о "враждебных действиях" РФ и отравлении Навального

22.01.2021, 15:57
Байден поручил разведке собрать данные о
Джо Байден (Фото: Tracie Van Auken/EPA)

Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки

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"Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить РФ отвечать за ее безрассудные и враждебные действия", – сказала она.

Помимо этого, разведка США также изучит историю о предполагаемых наградах от России за убитых американских солдат в Афганистане, отметила Псаки. 

Кроме того, она заявила, что Байден добивается продления договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

Reuters отмечает, что он не только ограничивает количество стратегических ядерных вооружений до самого низкого уровня за последние десятилетия, но и уменьшает количество систем для их запуска.

  • Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 г. Конец его действия – в феврале 2021 года. После этого стороны должны прийти к новому соглашению или продолжить действующие договоренности.
  • В сентябре 2020 году Администрация экс-президента США Дональда Трампа попросила американских военных оценить, как быстро они смогут вывезти ядерное оружие из хранилищ и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если договор о контроле над вооружениями с Россией истечет в феврале.
  • 16 октября 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор "без всяких условий хотя бы на год". США отвергли это предложение.

Читайте также: Не так хаотично, как Трамп. Байден будет "острее" использовать санкции – Reuters

Станислав Стороженко
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