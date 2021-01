Байден поручил разведке собрать данные о "враждебных действиях" РФ и отравлении Навального

Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить кибератаки SolarWinds, вероятное вмешательство России в выборы 2020 года, а также применение властями РФ химического оружия против оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

"Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить РФ отвечать за ее безрассудные и враждебные действия", – сказала она.

Помимо этого, разведка США также изучит историю о предполагаемых наградах от России за убитых американских солдат в Афганистане, отметила Псаки.

Кроме того, она заявила, что Байден добивается продления договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией.

Reuters отмечает, что он не только ограничивает количество стратегических ядерных вооружений до самого низкого уровня за последние десятилетия, но и уменьшает количество систем для их запуска.

