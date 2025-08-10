В Госпогранслужбе ответили на заявление Лукашенко о выводе войск РФ через Киев

Диктатор Беларуси пытается отбросить от себя ту ответственность, которую его государство должно понести, считает Андрей Демченко

Андрей Демченко (Фото: Facebook-аккаунт спикера)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко пытается снять с себя ответственность, заявляя, что якобы Россия выводила свои войска после учений через территорию Украины, а не осуществила вторжение. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он назвал заявление диктатора Беларуси "абсурдным".

По его словам, так Лукашенко пытается отбросить от себя ту ответственность, которую его государство должно нести за то, что открыло свою границу для российских войск, осуществивших вторжение в Украину, в частности с территории Беларуси.

"Возможно, этим Лукашенко хочет так забыть 24 февраля 2022 года, но конечно, что весь мир, и Украина в первую очередь, никогда о том не забудет, вспоминая, как именно из Беларуси российские войска также зашли на территорию нашей страны", – сказал Демченко.

Он назвал границу с Беларусью "важной", как и с Россией.

"Мы понимаем, что в любой момент они придумают снова какую-то сказку, которой будут прикрываться, и, собственно, мы должны наращивать наши оборонительные возможности по границе с Беларусью", – акцентировал спикер.

Он напомнил, что по всей протяженности это более 1000 км от Волыни до Черниговской области.

Демченко отметил, что сейчас изменений по линии границы военные не отмечают. Ситуация остается контролируемой.

В интервью журналисту Time Саймону Шустеру, которое вышло 8 августа, Лукашенко заявил, что якобы не знал о запланированном вторжении России в Украину.

По его словам, он якобы узнал о начале полномасштабной войны из заявления российского диктатора Владимира Путина. Он вспомнил о беларусско-российских учениях, которые проходили перед вторжением.

Лукашенко утверждает, что россияне якобы начали выводить войска.

"Они начали выводить войска. Это, если вы представляете Гомель, на юг. Где-то самолетом, но в основном по железной дороге. Это практически на границе с Украиной. В какой-то момент повернули на юг, направо", – объяснил диктатор.

По его словам, россияне прошли "по старой дороге Ленинград–Одесса и зашли в Украину".

"Во время этого вывода. Но это буквально несколько часов. Я всегда так говорю, знаете, а войска были из Восточного округа. А почему войска России через Киев пошли на восток России, почему Путин выводил их через Киев в Россию. Но это к Зеленскому вопрос и Путину", – заявил он.

7 августа 2025 года внешняя разведка предупредила, что Лукашенко хочет расширить полномочия армии для подавления протестов.

8 августа пограничники сообщили, что Россия отправила в Беларусь незначительное количество военных для проведения совместных учений, этого не хватит для наступления.