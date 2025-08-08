В Беларусь прибыло незначительное количество войск России, угрозы нет – Госпогранслужба

Учения "Запад-2025" (Фото: Минобороны Беларуси)

Россия отправила в Беларусь незначительное количество военных для проведения совместных учений, этого не хватит для наступления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Украина отслеживает информацию по анонсированным учениям РФ и Беларуси "Запад-2025", которые запланированы на сентябрь. Обе страны уже заявляют, что обменялись первыми колоннами военных и техники, ведь учения будут проходить и там, и там.

"То количество, которое мы сейчас отслеживаем на территории Беларуси именно российских сил, оно достаточно незначительное. И больше это для информационного воздействия относительно проведения этих учений", – сказал Демченко.

Он подчеркнул, что по состоянию на 8 августа в направлении украинской границы на территории Беларуси сформированных группировок или тех, которые еще формируются и могут представлять угрозу, нет. Силы обороны продолжают отслеживать количество сил, которое РФ сможет задействовать в учениях в Беларуси.