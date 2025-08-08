У Білорусь прибула незначна кількість військ Росії для навчань, загрози немає – Держприкордонслужба

Навчання "Захід-2025" (Фото: Міноборони Білорусі)

Росія відправила до Білорусі незначну кількість військових для проведення спільних навчань, цього не вистачить для наступу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, Україна відстежує інформацію щодо анонсованих навчань РФ та Білорусі "Запад-2025", які заплановані на вересень. Обидві країни вже заявляють, що обмінялися першими колонами військових та техніки, адже навчання проходитимуть і там, і там.

"Та кількість, яку ми зараз відстежуємо на території Білорусі саме російських сил, вона досить незначна. І більше це для інформаційного впливу щодо проведення цих навчань", – сказав Демченко.

Він підкреслив, що станом на 8 серпня у напрямку українського кордону на території Білорусі сформованих угрупувань або тих, що ще формуються та можуть становити загрозу, немає. Сили оборони відстежують кількість сил, яку РФ зможе задіяти у навчаннях в Білорусі.