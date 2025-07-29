Білорусь пришвидшує виробництво дронів і мікросхем для російської армії – зовнішня розвідка

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Після початку повномасштабної війни Росії проти України попит на білоруські оборонні технології різко зріс. Москва шукає альтернативні джерела компонентів для дронів і ракет через санкції та логістичні обмеження. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

За даними розвідки, уряд Білорусі прискорює запуск виробництв, пов’язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою.

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Такі проєкти стали пріоритетними у державній інноваційній стратегії, яка раніше зосереджувалася на цивільних галузях – агротехніці, фармацевтиці та харчовій промисловості.

Зокрема, відновлено проєкт заводу з виробництва композитних елементів для БпЛА, який раніше був заморожений. Після початку війни підприємство побудували, оснастили й у лютому 2025 року запустили. У березні завод вийшов на повну потужність.

На підприємстві "Зеніт-БелОМО" розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів із країн СНД. Лінії планують запустити в серпні, до кінця року завод має запрацювати на повну.

Також на заводі "Інтеграл" триває розширення виробництва електроніки подвійного призначення – зокрема мікросхем, які Росія може використовувати у системах наведення ракет Х-101.

Новий цех планують ввести в експлуатацію в грудні 2025 року, а до 2026-го – вивести на номінальні обсяги виробництва.

СЗР наголошує, що інвестиції у військово-промисловий комплекс Білорусі мають надстроковий характер. Більшість пов’язаних з армією об’єктів планують ввести в експлуатацію протягом року-півтора.