Білорусь продовжує сприяти військовим діям Росії – заява лідерів Вільнюського саміту

Саміт у Вільнюсі (Фото: Офіс президента)

Лідери країн "Бухарестської дев'ятки" та країн Північної Європи засудили будь-яке сприяння війні Росії проти України та закликали всі країни, що надають підтримку країні-агресорці, негайно припинити її. Про це йдеться у заяві президентів Литви, Польщі та Румунії, зробленої під час саміту у Вільнюсі.

Згідно з документом, заклик спрямований до Білорусі, Північної Кореї, Ірану та Китаю.

"Білорусь продовжує сприяти військовим діям Росії, дозволяючи використовувати свою територію та інфраструктуру. Корейська Народно-Демократична Республіка та Ісламська Республіка Іран надають пряму військову підтримку, тоді як Китайська Народна Республіка залишається головним суб'єктом, що сприяє війні Росії проти України", – йдеться у заяві.

Президенти закликали НАТО "докорінно переглянути підхід до Росії".

"Росія залишається найбільшою, довгостроковою та безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці, і НАТО має докорінно переглянути свій підхід до Росії. Альянс має бути готовим до всіх можливих надзвичайних ситуацій", – заявили учасники саміту.

Документ підписаний президентом Литви Гітанасом Науседою, президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Румунії Нікушором Даном.

До "Бухарестської дев'ятки" (B9) входять країни на східному фланзі НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. Країни Північної Європи – Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.