Зеленський прибув до Вільнюсу на саміт країн Бухарестської дев'ятки та Північної Європи

У президента заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн. Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"На полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту", – заявив Никифоров.

До "Бухарестської дев'ятки" (B9) входять країни на східному фланзі НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. 2 червня вони проведуть саміт з державами Північної Європи для координації зусиль у сфері безпеки на тлі агресії Росії проти України.