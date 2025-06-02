Зеленський прибув до Вільнюсу на саміт країн Бухарестської дев'ятки та Північної Європи
Президент Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн. Про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.
"На полях саміту також заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту", – заявив Никифоров.
До "Бухарестської дев'ятки" (B9) входять країни на східному фланзі НАТО: Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія, Угорщина та Словаччина. 2 червня вони проведуть саміт з державами Північної Європи для координації зусиль у сфері безпеки на тлі агресії Росії проти України.
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