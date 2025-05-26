У Європи є два-чотири роки до нападу Росії, це вже не просто "можливо" – розвідка України
Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко вважає, що після завершення війни проти України Росія буде готова до агресії проти Європи вже за два-чотири роки. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформ.
За його словами, плани Росії не змінювалися: країна-агресор все так само хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни.
"Але далі – це вже не "можливо", а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику", – сказав Іващенко.
За прогнозами української розвідки, які поділяють європейські союзники, після закінчення бойових дій проти України Росії знадобиться до двох-чотирьох років, щоб відновити боєздатність.
"Якщо санкції скасують – процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто через два-чотири роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії – вже проти Європи", – наголосив керівник ЗСР.
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