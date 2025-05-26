У Європи є два-чотири роки до нападу Росії, це вже не просто "можливо" – розвідка України

За словами очільника Служби зовнішньої розвідки, після України Росії знадобиться до двох-чотирьох років, щоб відновити боєздатність

Олег Іващенко (Фото: Вікіпедія/Valentyna Melnyk)

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко вважає, що після завершення війни проти України Росія буде готова до агресії проти Європи вже за два-чотири роки. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформ.

За його словами, плани Росії не змінювалися: країна-агресор все так само хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни.

"Але далі – це вже не "можливо", а питання часу в тому, хто буде наступний. Польща, країни Балтії, Північна Європа – у зоні ризику", – сказав Іващенко.

За прогнозами української розвідки, які поділяють європейські союзники, після закінчення бойових дій проти України Росії знадобиться до двох-чотирьох років, щоб відновити боєздатність.

"Якщо санкції скасують – процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто через два-чотири роки після завершення війни Росія буде технічно готова до нової агресії – вже проти Європи", – наголосив керівник ЗСР.

20 березня 2025 року президент Литви сказав, що країна готується до можливого нападу Росії на НАТО до 2030 року.

8 травня повідомлялося, що Нідерланди готуються до нападу Росії за рік після завершення війни проти України.

19 травня посол Польщі в Україні заявив, що перспектива нападу РФ на НАТО залежить від того, чи виграє Україна війну.

Газета NYT писала, що Росія зміцнює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. У НАТО вважають, що через п'ять років Москва може напасти на країну.

22 травня повідомлялося, що у Фінляндії очікують нападу РФ за три-п'ять років після закінчення війни в Україні