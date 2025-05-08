Одна з країн НАТО готується до нападу Росії через рік після завершення війни проти України

Петер Рісінк (Фото: ЕРА/Robin van Lonkhuijsen)

Влада Нідерландів вважає, що Росія може відновити військові спроможності упродовж року після завершення війни проти України, тому готується до ймовірного військового протистояння російським військам. Про це в коментарі Politico заявив директор нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) віцеадмірал Петер Рісінк.

Очільник нідерландської розвідки заявив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, ніж потрібно для війни в Україні, і робить це за допомогою інших країн. Він також додав, що Росія не тільки поповнює свої запаси, але й переміщує нові артилерійські підрозділи ближче до кордонів НАТО, зокрема в Балтії та Фінляндії.

Рісінк також зазначив, що, якщо війна з Україною завершиться, Росія може бути готова до нового конфлікту протягом року, якщо її військове виробництво зберігатиметься на нинішньому рівні, а Кремль продовжить свою агресивну політику.

"Нідерланди, як і решта країн НАТО, перебувають у фазі програми посиленої готовності, щоб переконатися, що ми готові, якщо це станеться", – додав він.

5 лютого 2025 року президент Зеленський заявив, що у 2025 році російський диктатор Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.

4 квітня у МЗС Литви повідомляли, що НАТО готове відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", якщо буде потреба.

28 квітня в Міноборони Польщі пообіцяли "адекватну" відповідь на спільні навчання РФ і Білорусі.