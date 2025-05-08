Одна з країн НАТО готується до нападу Росії через рік після завершення війни проти України
Влада Нідерландів вважає, що Росія може відновити військові спроможності упродовж року після завершення війни проти України, тому готується до ймовірного військового протистояння російським військам. Про це в коментарі Politico заявив директор нідерландського агентства військової розвідки (MIVD) віцеадмірал Петер Рісінк.
Очільник нідерландської розвідки заявив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, ніж потрібно для війни в Україні, і робить це за допомогою інших країн. Він також додав, що Росія не тільки поповнює свої запаси, але й переміщує нові артилерійські підрозділи ближче до кордонів НАТО, зокрема в Балтії та Фінляндії.
Рісінк також зазначив, що, якщо війна з Україною завершиться, Росія може бути готова до нового конфлікту протягом року, якщо її військове виробництво зберігатиметься на нинішньому рівні, а Кремль продовжить свою агресивну політику.
"Нідерланди, як і решта країн НАТО, перебувають у фазі програми посиленої готовності, щоб переконатися, що ми готові, якщо це станеться", – додав він.
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