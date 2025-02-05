Зеленський: У 2025 році Путін розмістить війська у Білорусі, щоб втягнути у війну європейські країни

Президент заявив, що диктатор РФ провокуватиме інші країни – наступними можуть бути Польща або держави Балтії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році російський диктатор Володимир Путін розмістить свої війська у Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії. Про це голова держави повідомив під час преспідходу до журналістів.

Зеленського запитали, чи повинні європейські партнери витрачати більший відсоток ВВП на оборону.

"Країни повинні для себе вирішувати, скільки їм потрібно. Тобто це для їх безпеки. З амбіціями Путіна, і те, що сьогодні ми бачимо, що він робить все, щоб не зупинити цю війну. І це факт – він буде йти далі в цьому, буде думати про інші країни. Я у цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто", – відповів президент.

За його словами, Путін провокуватиме інші країни – наступними можуть бути Польща або держави Балтії.

Зеленський заявив, що навесні, влітку або восени цього року російський диктатор буде розміщувати свої сили на території Білорусі.

"І багато європейців, може й США, будуть говорити: "А, це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів". Але ви побачите: він буде робити все, щоб втягнути їх [у війну], він буде думати, як їх провокувати", – пояснив голова держави.

Він додав, що не знає, чи відбудеться вторгнення, але у всякому разі у такий спосіб Путін затягне Білорусь у війну. Президент наголосив, що необхідно робити все, аби зупинити диктатора РФ.