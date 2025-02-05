Зеленський: Побачимо, які умови щодо Курської області росіяни поставлять на переговорах

Президент вважає, що росіяни не зможуть виштовхнути українські війська з Курської області найближчим часом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Питання Курської області буде поставлено росіянами під час дипломатичного врегулювання закінчення війни, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час преспідходу до журналістів.

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"Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку, дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ще з вами почуємо, які умови будуть у росіян до України щодо Курського напрямку", – розповів він.

За словами Зеленського, на Курщині українські сили стабільно контролюють ситуацію і продовжать це робити.

Президент зазначив, що на цьому напрямку росіяни мають великі втрати, які вони занижують "дуже сильно".

"У них корейці ці розбігаються, ми це бачимо", – додав голова держави.

Зеленський вважає, що росіяни не зможуть виштовхнути українські війська з Курської області найближчим часом, й зазначив, що наявність сил України "як магніт" тримає у цьому регіоні близько 60 000 військових РФ.

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24 січня голова Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що у Курській області, попри перевагу росіян, Сили оборони проводять тактичні контрнаступальні дії.

29 січня 2025 року ЦПД заявив, що в Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але рано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні.

4 лютого голова воєнної розвідки Буданов повідомив, що військові з КНДР все ще ведуть бойові дії на лінії фронту в Курській області Росії, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через значні втрати.