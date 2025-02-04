Буданов заперечив, що військових КНДР відвели з лінії фронту в Курській області

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Військовослужбовці Північної Кореї все ще ведуть бойові дії на лінії фронту в Курській області Росії, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через значні втрати. Про це у п'ятницю в коментарі The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Очільник ГУР сказав, що повідомлення медіа про те, що нібито солдатів КНДР не було помітно на передовій у Курській області тижнями, є "помилковими".

Він додав, що на лінії фронту в Курській області все ще воюють близько 8000 північнокорейців. Однак останнім часом вони "працюють" у скороченому складі, й українські посадовці намагаються визначити, що означає ця зміна.

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", — пояснив Буданов.

31 січня газета The New York Times писала, що війська Північної Кореї, які воюють проти України в Курській області у складі російської армії, були відведені з лінії фронту.

29 січня 2025 року ЦПД повідомив, що в Курській області військові з Північної Кореї проводять "роботу над помилками" з російськими командирами та власними офіцерами, але рано говорити, що вони не продовжать активну участь у війні.

31 січня Newsweek повідомив, що КНДРівці імітують туберкульоз для того, щоб не їхати на фронт у Росію.

2 лютого Зеленський повідомив, що Росія та КНДР втратили десятки офіцерів через удар ЗСУ в Курській області.