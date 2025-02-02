Росія та КНДР втратили десятки офіцерів через український удар у Курській області – Зеленський

Президент зазначив, що це була "дуже сильна операція" українських військових

Військові КНДР (Ілюстративне фото: KCNA)

Росія та Північна Корея втратили десятки офіцерів унаслідок українського удару по командному пункту угруповання військ "Курськ" 31 січня, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів в інтерв'ю агенції Associated Press.

"Я думаю, це про десятки офіцерів ми говоримо, десятки офіцерів [РФ та КНДР] вони вчора втратили", – заявив голова держави.

За його словами, це була "дуже сильна операція" українських військових, котрі завдали ракетного удару у межах комплексної атаки, під час якої використовувалися різні види зброї.

Напередодні успішне ураження цього об'єкту Силами оборони підтверджував Генеральний штаб ЗСУ.

Також Зеленський повідомив, що за різними даними від 20 000 до 25 000 військових КНДР ще може бути застосовано росіянами проти України, але ці солдати ще не прибули.

Читайте також На Курщині спецпризначенці ліквідували КНДРівців і набрали трофеїв на зачищених позиціях

Президент зазначив, що наразі у війні було застосовано три бригади з північнокорейських військових: одна була знищена (чисельністю 4000 солдатів), дві інші мають втрати.

Зараз росіяни не пускають у штурми дві бригади КНДР, що в них залишилися, але український лідер припустив, що їх можуть повернути на фронт, відновити тощо.

"Це може відбутися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії, приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати. Ну, так розвідка працює. Тобто ми готуємось до їх певних кроків", – підсумував Зеленський.