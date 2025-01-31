Newsweek: КНДРівці імітують туберкульоз, щоб не їхати на фронт до Росії

Північнокорейський танк (Фото: ЕРА / YONHAP)

Жителі Північної Кореї підробляють медичні довідки про туберкульоз, щоб уникнути відправлення чоловіків на фронт у Росію. Сім'ї готові заплатити понад $500 за фальшиву довідку, хоча це більше ніж 100-кратна середня зарплата в країні, пише Newsweek.

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Згідно з оцінками США та Південної Кореї, до Росії було відправлено до 12 000 північнокорейських військових, які беруть участь у боях на Курському напрямку. Північна Корея має одну з найбільших армій у світі, і чоловіки в країні зобов'язані проходити десятирічну службу, а жінки – п’ятирічну. Це змушує родини шукати способи, щоб уникнути мобілізації.

Згідно з інформацією журналістів, ціна за фальшиву довідку зросла вп’ятеро, порівнюючи з минулим роком — зі $100 до $500, що для більшості родин є величезною сумою, враховуючи, що середня зарплата державного службовця в Північній Кореї складає лише $1-3. Багато родин готові заплатити, оскільки бояться, що їхні чоловіки не повернуться живими з фронту, пише видання.

За словами жінки з провінції Рянганг, існує велике побоювання, що якщо їхні сини потраплять до армії та будуть відправлені до Росії, вони ніколи більше не повернуться додому.

Повідомляється, що родичі загиблих отримують офіційні свідоцтва про смерть із формулюванням "священні бойові навчання на честь Батьківщини", без уточнення реальних обставин загибелі.