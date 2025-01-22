NYT: Північна Корея протягом двох місяців направить підкріплення в Курську область

КНДР відправила до Росії понад 10 000 солдатів, частина яких вже вбиті або поранені

Солдати КНДР (Фото: KCNA)

Північна Корея направила на допомогу Росії близько 11 000 солдатів, очікується, що протягом декількох місяців у Курську область прибуде нова партія. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного у цьому питанні.

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Північнокорейці, відправлені у РФ, щоб приєднатися до російських військ у Курській області, по суті, діють як окрема бойова сила, відрізняючись мовою, підготовкою та військовою культурою, розповіли журналістам українські солдати та американські посадовці.

Солдати КНДР – це переважно війська спеціальних операцій, навчені для хірургічних ударних місій, але росіяни здебільшого використовували їх як піхотинців, йдеться у матеріалі.

Восени 2024 року Північна Корея направила близько 11 000 солдатів на допомогу російським силам у Курській області, де Збройні Сили України утримують території.

Українські та американські офіційні особи заявили, що з моменту першої бойової сутички на початку грудня приблизно одна третина північнокорейських солдатів була вбита або поранена.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати КНДР продовжують зростати, припускаючи, що майже половина відправлених були або поранені, або вбиті, але він попередив, що вони "високо мотивовані, добре навчені" і "хоробрі".

За словами одного високопоставленого чиновника оборонного відомства США, підкріплення очікується "протягом наступних двох місяців".

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони, але відповіді на момент публікації новини не отримала.