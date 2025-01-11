ЗСУ взяли в полон військових з Північної Кореї – ті вже спілкуються з СБУ: фото

З двома солдатами говорять за допомогою перекладачів у взаємодії з розвідкою Південної Кореї

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Українські захисники в Курській області взяли у полон солдатів з Північної Кореї, повідомив президент Володимир Зеленський. Це перші військові з КНДР, які потрапили до українського полону й вижили після отриманих раніше поранень.

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"Це двоє солдатів, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, спілкуються зі слідчими Служби безпеки України", – написав він.

За словами президента, це було непросте завдання, оскільки зазвичай росіяни та інші військові з КНДР добивають своїх поранених і роблять усе, аби не збереглося доказів участі Північної Кореї у війні проти України.

Захопити в полон першого з корейців вдалося українським захисникам з тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ, другого полоненого взяли воїни-десантники.

Зеленський зауважив, що, як і всі полонені, ці солдати з КНДР отримують необхідну медичну допомогу.

Глава держави доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до цих полонених.

"Світ має знати, що відбувається", – пояснив президент.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

У військовому квитку одного з полонених фейковим місцем народження та видання документа вказана Республіка Тива (депресивний азійський регіон у складі РФ). Раніше вже публікувалися подібні захоплені документи корейців, де теж були дані про нібито їхню приналежність до Тиви.

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Згодом СБУ опублікувала відео та деталі стосовно цих двох солдатів: їх взяли в полон 9 січня, одразу після цього їм надали всю необхідну медичну допомогу згідно з Женевською конвенцією.

За даними спецслужби, полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії з розвідкою Південної Кореї НРС.

Відомство зазначає, що для проведення першочергових слідчих дій військових з КНДР доставили до Києва, де їх утримують у належних умовах згідно з міжнародним законодавством.

Під час взяття у полон один з корейців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ (фото вище у тексті), а в іншого документів не було.

Під час допиту полонений, який мав квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали у Росії восени 2024 року. Він повідомив, що у той час частина бойових підрозділів Північної Кореї впродовж одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян.

За словами полоненого, він народився у 2005-му, обіймав посаду стрільця й проходив військову службу у КНДР з 2021 року.

СБУ зауважує, що цей солдат, як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що нібито їхав на навчання, а не на війну проти України.

Другий полонений підтвердив свідчення свого "напарника", частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки в нього травмована щелепа.

Попередньо, він народився у 1999-му році, а у війську Північної Кореї служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Наразі СБУ проводить слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні Росії проти України.