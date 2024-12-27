Розвідка Південної Кореї підтверджує першого полоненого КНДРівця під Курськом – Yonhap

Курська область (Фото: ЕРА)

Розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення Україною в полон пораненого солдата із КНДР у Курській області. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни [ми] підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", – йдеться в короткому релізі розвідувальної служби.

Підтвердження надійшло після того, як відповідну інформацію оприлюднив Мілітарний із посиланням на закритий Telegram-канал the_warshal18.

Зазначається, що це перший випадок, коли Україна захопила в полон північнокорейського солдата, який брав участь у бойових діях.

"Група ССО провела операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Окрім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом", – йдеться у повідомленні.

23 грудня розвідувальні служби Південної Кореї повідомили, що війська КНДР втратили на війні проти України понад 1000 осіб.

26 грудня у ГУР розповіли, що солдати КНДР і далі зазнають втрат у Курській області і їм не вистачає питної води.

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