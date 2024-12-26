Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під Курськом. У ГУР розповіли про події останніх днів

Солдати Північної Кореї (Фото: АР)

Підрозділи солдатів із Північної Кореї продовжують зазнавати втрат у Курській області, їм не вистачає питної води. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

20 грудня Сили безпеки вдарили по скупченню ворожих солдатів у районі населеного пункту Новоівановка. Зазначається, що північнокорейські солдати понесли "значні втрати" вбитими та пораненими.

"Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше п'яти військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції", – повідомили у ГУР.

Також розвідка підтвердила ураження мінометного розрахунку підрозділу солдатів КНДР. Через активні бойові дії на Курщині ускладнена логістика, іноземним солдатам не вистачає питної води на передових рубежах.

Наступного дня, 21 грудня, росіяни продовжили укомплектовувати підрозділи північнокорейських солдатів боєприпасами та продовольством, щоб замістити втрати та продовжити штурми.

22 грудня різко знизився радіообмін між військовими КНДР. У ГУР зазначили, що це могло трапитися внаслідок успішного удару, ймовірно, по одному з ключових вузлів зв’язку північнокорейської армії.

Напередодні Різдва, 24 грудня, північнокорейські підрозділи вели бої в районі Дар’їно-Новоівановка. Вони використовували міномет та автоматичний гранатомет, а російські БпЛА коригували їхню роботу.

"Ворожі розрахунки змінюють позиції та перебувають від лінії бойового зіткнення на відстані близько 1 кілометра", – зазначають у розвідці.

Також у ГУР додали, що війська КНДР розгорнули мінімум п'ять додаткових спостережних постів з умовними назвами "Межа 1-5", щоб поліпшити ефективність розвідки.