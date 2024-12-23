NYT: У США вважають, що спрямування військ КНДР на допомогу Росії було ідеєю Пхеньяна

Посадовці США припускають, що диктатор Північної Кореї не отримав від РФ щось у відповідь за таку "послугу" негайно

Кім Чен Ин і Володимир Путін (Фото: KCNA)

Спрямування північнокорейських військових на допомогу російським силам у війні проти України було ідеєю Пхеньяна, однак російський диктатор Володимир Путін швидко підтримав її. Про це повідомила газета New York Times із посиланням на неназваних співрозмовників в американській розвідці.

У матеріалі йдеться, що коли цієї осені до Росії почали прибувати північнокорейські війська, деякі західні посадовці вважали це ознакою того, що Кремль відчайдушно потребує більше солдатів.

Але американські розвідувальні служби дійшли висновку, що спрямування солдатів КНДР до РФ було ініціативою Пхеньяна. За оцінками України та Заходу, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 000 військових.

Північнокорейці значною мірою об’єдналися з російськими підрозділами, які ведуть контрнаступ проти контингенту українських військових, який з літа утримує територію в Курській області Росії.

Американські посадовці припускають, що Кім не отримав від РФ щось у відповідь за таку "послугу" негайно. За їхніми словами, північнокорейський диктатор, схоже, сподівається, що Росія віддячить йому в майбутньому — зокрема, підтримкою в дипломатичній боротьбі, допомогою в разі виникнення кризи й наданням технологій.

Американські офіційні особи додали, що для Росії важливо заручитися підтримкою Північної Кореї та Ірану, які надавали їй військову допомогу під час війни. Це дозволило Росії підтримувати інтенсивний артилерійський обстріл на лінії фронту і чинити тиск на українські міста, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури за допомогою безпілотників.