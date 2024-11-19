Зеленський заявив, що контингент північнокорейських військ у Росії може зрости до 100 000
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Чисельність північнокорейських військ, дислокованих на території Росії, може зрости до десятків тисяч осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту, передає агентство Reuters.

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"Зараз російський диктатор Володимир Путін стягнув до кордонів України 11 000 північнокорейських військових. Цей контингент може зрости до 100 000", – сказав глава держави.

У матеріалі йдеться, що розвідувальне агентство Південної Кореї минулого тижня заявило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти українських сил.

Цього місяця Путін підписав угоду про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, яка включає положення про взаємну оборону.

  • 5 листопада Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".
  • 7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.
  • 16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 артустановок та 20 реактивних систем залпового вогню.
  • 17 листопада Bloomberg писало, що КНДР загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжить поглиблюватися.
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