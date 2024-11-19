Зеленський заявив, що контингент північнокорейських військ у Росії може зрости до 100 000

Зараз РФ стягнула до українського кордону понад 10 000 солдатів з КНДР

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Чисельність північнокорейських військ, дислокованих на території Росії, може зрости до десятків тисяч осіб. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до Європейського парламенту, передає агентство Reuters.

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"Зараз російський диктатор Володимир Путін стягнув до кордонів України 11 000 північнокорейських військових. Цей контингент може зрости до 100 000", – сказав глава держави.

У матеріалі йдеться, що розвідувальне агентство Південної Кореї минулого тижня заявило, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти українських сил.

Цього місяця Путін підписав угоду про стратегічне партнерство з Північною Кореєю, яка включає положення про взаємну оборону.

5 листопада Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".

7 листопада Зеленський заявив, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях у Курській області.

16 листопада FT із посиланням на українську розвідку заявило, що Північна Корея передала Росії щонайменше 50 артустановок та 20 реактивних систем залпового вогню.

17 листопада Bloomberg писало, що КНДР загалом може скерувати до 100 000 військових для допомоги Росії у війні проти України, якщо альянс між Пхеньяном та Москвою продовжить поглиблюватися.