Умєров підтвердив перше боєзіткнення між ЗСУ та солдатами з Північної Кореї

Участь північнокорейських солдатів у боях поки що не є систематичною, наголосив Рустем Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Військовослужбовці Збройних Сил України мали перше боєзіткнення з солдатами з Північної Кореї, які воюють на боці Росії. Про це в інтерв’ю південнокорейському каналу KBS повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Очільник Міноборони зазначив, що це були "маломасштабні бої". Водночас він підтвердив, що це перше офіційне зіткнення ЗСУ з північнокорейськими військовими.

Умєров на уточнювальне запитання відповів, що таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі КНДР у війні проти України.

Міністр оборони уточнив, що участь північнокорейських солдатів у боях поки що не є систематичною. Оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами, точну кількість жертв і полонених необхідно перевірити, перш ніж робити заяви, додав він.

"Ми визначаємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що в найближчі кілька тижнів буде більше бойових дій, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно", – сказав Умєров.

За його словами, на фронті завдовжки близько 1500 км будуть діяти п'ять північнокорейських підрозділів, кожен з яких налічує близько 3000 військовослужбовців. Таким чином, кількість північнокорейців у Курській області може зрости до 15 000, вважає Умєров.

Раніше газета Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця української розвідки повідомила, що українські військові обстріляли північнокорейських солдатів у бою вперше з моменту їхнього розгортання Росією в Курській області.

31 жовтня Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їхню участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів з Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

Того самого дня Зеленський заявив, що Росія перекинула до Курської області близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.