Конгресмен Тернер: НАТО має розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні

Майк Тернер вважає, що участь у війні проти України військ Північної Кореї має стати червоною лінією для Альянсу

Майк Тернер (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Сполучені Штати й союзники по НАТО мають розглянути можливість атакувати північнокорейські війська, якщо вони перебуватимуть на території Україні й братимуть участь у бойових діях на боці Росії. Таку думку під час слухань висловив голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, передає Голос Америки.

Конгресмен вважає, що участь у війні проти України військ Північної Кореї має стати червоною лінією для США та НАТО, і союзники не мають виключати атаку на війська КНДР, якщо вони воюватимуть в Україні.

"Північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну. І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересах США як члена Альянсу, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не маршували до європейської країни та не нападали на неї", – пояснив Тернер.

Американський законодавець додав, що рішення про напад на північнокорейські війська не мусить бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".

"Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями Сполучених Штатів і НАТО", – наголосив він.