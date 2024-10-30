Байден заявив, що ЗСУ мають вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть в Україну
Президент США Джо Байден заявив, що Україна має вдарити по північнокорейських військових, якщо ті зайдуть на її територію. Його цитує Reuters.
Без п'яти хвилин колишній американський лідер наголосив, що присутність військ КНДР у Росії його турбує.
Відповідаючи на запитання, чи мають українські військові вдарити по них, Байден сказав: "Якщо вони [північнокорейські військові] перетнуть кордон України, то так".
Напередодні речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.
Раніше заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.
- Президент Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Український лідер надав очільнику Кореї свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
- Видання El País з посиланням на анонімного прикордонника України заявило, що українські військові могли вдарити по солдатах з Північної Кореї, яких Росія перекинула до зони бойових дій у Курській області.