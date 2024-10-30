Байден заявив, що ЗСУ мають вдарити по військах КНДР, якщо ті зайдуть в Україну

Джо Байден (Фото: ЕРА/Bonnie Cash)

Президент США Джо Байден заявив, що Україна має вдарити по північнокорейських військових, якщо ті зайдуть на її територію. Його цитує Reuters.

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Без п'яти хвилин колишній американський лідер наголосив, що присутність військ КНДР у Росії його турбує.

Відповідаючи на запитання, чи мають українські військові вдарити по них, Байден сказав: "Якщо вони [північнокорейські військові] перетнуть кордон України, то так".

Напередодні речник Пентагону Пет Райдер підтвердив, що відносно невелика кількість північнокорейських військових уже перебуває у Курській області Росії, декілька тисяч також прибули ближче до України.

Раніше заступниця речника Пентагона Сабріна Сінгх повідомила, що ЗСУ можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо ті вступлять у війну на боці Росії.