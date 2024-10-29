США не обмежуватимуть Україну в ударах по військових КНДР, якщо ті долучаться до війни

У Пентагоні зазначили, що нових обмежень з боку Штатів не буде

Сабріна Сінгх на брифінгу (Фото: Міноборони США)

Збройні Сили України можуть застосовувати надану американську зброю проти північнокорейських солдатів, якщо вони вступлять у війну на боці Росії. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Представницю Пентагону запитали, чи будуть Штати впроваджувати якісь обмеження для Сил оборони на застосування американської зброї проти військових КНДР.

"Ні, їх [обмежень] не буде. Якщо ми побачимо, що війська КНДР рухаються до лінії фронту, тобто вони мають вступити у війну", – пояснила Сінгх і додала, що про це заявляв і міністр оборони США Ллойд Остін.

Водночас посадовиця зауважила, що потенційна поява на фронті північнокорейських військовиків підтвердить, що російські сили "мають великі проблеми".

"Вони (режим Кім Чен Ина. – Ред.) відправляють своїх солдатів у війну, де російські втрати склали понад 500 000 на цей час. Це розрахунок, який робить керівництво КНДР, відправляючи своїх солдатів у бій", – підкреслила Сінгх та наголосила, що Україна, на відміну від РФ та КНДР, воює на своїй землі.

Відповідаючи на запитання, чи є наразі солдати КНДР у Курську, вона сказала, що "вони рухаються" у цей бік.