NYT: До кінця жовтня до Росії мають прибути 5000 військових КНДР з елітних підрозділів

23 жовтня перші північнокорейські солдати подолали близько 6500 кілометрів до Курської області, після чого щодня туди прибувають нові підрозділи

Громадяни Південної Кореї дивляться новини про розгортання військових КНДР у Росії (Фото: ЕРА/YONHAP)

Кілька тисяч північнокорейських військових уже прибули до Курської області для участі у війні Росії проти України, але ще не вступили у бій. До 28 жовтня очікується прибуття 5000 членів елітних підрозділів армії КНДР, пише американська газета The New York Times з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Станом на 26 жовтня війська КНДР ще не брали участі в бойових діях, і їхня роль на фронті залишається незрозумілою, зазначають журналісти.

Неназвані співрозмовники NYT зазначили, що присутність північнокорейського контингенту може дати Росії змогу зосередити більше своїх військ на сході України, де тривають активні бойові дії перед зимою.

Згідно з інформацією медійників 23 жовтня перші північнокорейські солдати подолали близько 6500 кілометрів до Курської області, після чого щодня туди прибувають нові підрозділи. До 28 жовтня очікується прибуття до 5000 військових з елітного підрозділу Корейської народної армії.

Високопоставлений український чиновник розповів, що солдатів перевозять з Владивостока до військового аеродрому в західній Росії військово-транспортними літаками Іл-76, після чого їх переміщують ближче до лінії фронту.

Журналісти відзначають, що залишається незрозумілим, як присутність північнокорейських військових може вплинути на бойові дії. Адже війська КНДР не брали участі в ніяких війнах з часів 1950-х років, і є сумніви щодо їхніх можливостей. Крім того, вони можуть зіткнутися з проблемами через мовний бар'єр, незнайому територію та відмінності у військових традиціях, підсумовує NYT.