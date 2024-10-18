Буданов: Росія готує до 11 000 піхотинців з КНДР, перші тисячі поїдуть воювати під Курськом
Зараз майже 11 000 піхотинців із Північної Кореї навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України. Про це в коментарі The War Zone повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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"Вони будуть готові [воювати] з 1 листопада", – сказав Буданов.
За словами начальника ГУР, північнокорейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси, а перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курської області.
Куди відправлять решту північнокорейських військових, незрозуміло, зазначив він.
"Зараз ми не маємо повної картини", – додав Буданов.
- 15 жовтня співрозмовник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.
- Згодом з'явилася інформація, що 18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ.
- 16 жовтня представник Білого дому Кірбі сказав, що США поки не можуть однозначно підтвердити чи спростувати інформацію про північнокорейських солдатів у складі армії РФ.
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