18 військових з КНДР втекли з позицій на українському кордоні – джерело
18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ. Про це LIGA.net повідомив співбесідник у воєнній розвідці.
Інцидент стався на відстані 7 кілометрів від кордону, мотиви північнокорейських військових наразі не встановлені, зазначив співрозмовник.
Він зауважив: військові РФ розпочали пошуки цих солдатів, але водночас намагаються приховати дані про цю подію від свого вищого командування.
Раніше, вранці у вівторок, співбесідник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.
- 4 жовтня 2024 року співрозмовник у ГУР повідомив, що внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів.
- 10 жовтня The Guardian писала, що військові КНДР у російських підрозділах допомагають запускати балістичні ракети по Україні. 12 жовтня WP писало, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять навчання у Росії та можуть бути скеровані на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року.
- 13 жовтня президент Зеленський підтвердив, що Росія нарощує союзництво з Північною Кореєю, що полягає у надсиланні фахівців із КНДР "на допомогу" російській окупаційній армії. 14 жовтня голова держави повідомив, що на засіданні Ставки обговорювалось питання фактичного включення Північної Кореї у війну проти України.