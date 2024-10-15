18 військових з КНДР втекли з позицій на українському кордоні – джерело

Хоча росіяни й розпочали пошуки утікачів, але вони намагаються приховати дані про цю подію від свого вищого командування, зазначив співбесідник

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18 військових з Північної Кореї вже втекли зі своїх позицій на російсько-українському кордоні у Брянській та Курській областях РФ. Про це LIGA.net повідомив співбесідник у воєнній розвідці.

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Інцидент стався на відстані 7 кілометрів від кордону, мотиви північнокорейських військових наразі не встановлені, зазначив співрозмовник.

Він зауважив: військові РФ розпочали пошуки цих солдатів, але водночас намагаються приховати дані про цю подію від свого вищого командування.

Раніше, вранці у вівторок, співбесідник у воєнній розвідці повідомив LIGA.net, що на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами Північної Кореї.