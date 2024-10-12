Кілька тисяч піхотинців з КНДР зараз навчаються у Росії та можуть бути використані у війні – WP

"Це може мати значний вплив. Особливо, якщо мова йде про вивільнення резервів на території самої РФ", – заявив неназваний представник української розвідки

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

"Кілька тисяч" північнокорейських піхотинців зараз проходять навчання у Росії та можуть бути направлені на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року, заявило американське видання The Washington Post з посиланням на неназваного посадовця української воєнної розвідки.

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За його словами, північнокорейські офіцери уже перебувають на тимчасово окупованих територіях України, аби спостерігати за російськими військами та вивчати поле бою, проте Київ ще не бачив жодних воюючих північнокорейських підрозділів.

Також посадовець заявив, що наразі "неясно", де саме на лінії фронту Росія розгорне північнокорейські бойові підрозділи, які навчаються на її території.

Розвідник припустив, що Москва може використати їх у своїх прикордонних регіонах, аби звільнити свої війська для їх участі у бойових діях на території України.

"Це може мати значний вплив. Особливо, якщо мова йде про вивільнення резервів на території самої РФ", – сказав посадовець.

Тим часом міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен назвав "дуже ймовірними" повідомлення про те, що війська КНДР допомагають росіянам. Сеул очікує, що Пхеньян надішле більше особового складу для підтримки військових зусиль РФ, зауважив посадовець.

"Росія та Північна Корея мають угоду, яка по суті є військовим альянсом, тому дуже ймовірно, що Північна Корея надішле додаткові війська. Ми так це оцінюємо й обов’язково будемо до цього готуватися", – зазначив міністр оборони Республіки.