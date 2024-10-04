ГУР: Ракетним ударом поблизу Донецька було ліквідовано шістьох офіцерів з КНДР
Внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька 3 жовтня могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.
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За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.
Ще троє військових з КНДР були поранені.
Раніше у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам в Україну, стануть "гарматним м'ясом".
- 18 червня диктатор РФ Путін вперше за 24 роки прибув з дводенним візитом до КНДР. Він зустрівся з північнокорейським диктатором Кімом.
- Обидва диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.