ГУР: Ракетним ударом поблизу Донецька було ліквідовано шістьох офіцерів з КНДР

Ще троє військових з КНДР були поранені, повідомив співрозмовник у воєнній розвідці

Військові КНДР (Фото: ЕРА)

Внаслідок українського ракетного удару поблизу тимчасово окупованого Донецька 3 жовтня могли бути ліквідовані шестеро північнокорейських офіцерів. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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За даними джерела, того дня Силам оборони вдалося ліквідувати 20 російських загарбників та шістьох офіцерів з Північної Кореї, які прибули на окуповану територію нібито для консультацій з росіянами.

Ще троє військових з КНДР були поранені.

Раніше у Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові, які прибудуть "на допомогу" російським окупантам в Україну, стануть "гарматним м'ясом".