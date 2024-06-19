Путін прибув до Північної Кореї – зустрінеться з Кім Чен Ином, який допомагає РФ з постачанням зброї

Це перший візит російського диктатора до КНДР за останні 24 роки

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін прибув із дводенним візитом до Північної Кореї на запрошення колеги Кім Чен Ина. Про це повідомила пресслужба Кремля.

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Після прибуття до Пхеньяну Путіна особисто зустрів Кім Чен Ин. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що диктатора РФ у поїздці супроводжують, зокрема, перший віцепрем'єр Денис Мантуров, віцепрем'єр Олександр Новак, міністр оборони Андрій Білоусов та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У Кремлі зазначили, що візит Путіна до Північної Кореї триватиме два дні й включатиме зустрічі різних форматів, зокрема із Кім Чен Ином.

До цього він не відвідував КНДР 24 роки – останній його візит до країни був у 2000 році.

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Ще восени 2022 року у США заявляли, що КНДР таємно передає Росії артснаряди для війни з Україною. Тоді Білий дім казав, що Пхеньян намагається приховати кінцеве місце призначення постачань своєї зброї – нібито вона йде до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

У 2023 році Вашингтон також показав карту із пересуванням понад 1000 контейнерів із північнокорейським військовим обладнанням та боєприпасами. За даними США, цей вантаж доставляли до РФ.

У листопаді 2023 року Bloomberg писало, що вартість постачань КНДР до Росії може досягати близько $3 млрд.

4 січня 2024 року США підтвердили, що РФ отримала балістичні ракети від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міноборони Південної Кореї тоді також повідомляло, що Пхеньян може продати Росії новий тип балістичних ракет для використання Москвою їх у війні проти України.

23 лютого ГУР Міноборони заявило, що КНДР відправила в Росію вже 1,5 млн артснарядів – натомість країна просить у Москви ракетні технології.

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