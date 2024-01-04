У США заявили, що Росія вже била по Україні північнокорейськими ракетами. У ЗСУ не в курсі

У Білому домі повідомили, що окупанти вже били по Україні ракетами, отриманими від КНДР

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Росія вже запускала по Україні балістичні ракети, отримані від Північної Кореї. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net сказав, що не володіє відповідною інформацією.

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Кірбі повідомив, що нещодавно розсекречені розвіддані показали, що Північна Корея надала Росії пускові установки та кілька балістичних ракет.

За його словами, 30 грудня російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет по Україні.

Кірбі сказав, що у вівторок, 2 січня, Росія також запустила кілька північнокорейських балістичних ракет у рамках нічної повітряної атаки.

Видання The Washington Post, посилаючись на двох неназваних американських чиновників, також сьогодні повідомило, що Росія почала запускати балістичні ракети, які були надані Північною Кореєю.

За словами одного з чиновників, йдеться про "кілька десятків" ракет.

Другий чиновник повідомив, що це ракети малої дальності.

Сьогодні редакція LIGA.net вже також зверталася за коментарем до Головного управління розвідки за коментарем щодо можливого передавання Росії ракет від КНДР. У ГУР відповіли, що інформація перевіряється.