WSJ написав, що КНДР передала Росії балістичні ракети. ГУР перевіряє
Росія протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, а також планує закупити їх в Ірану, але малої дальності. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.
За даними видання, такі російські наміри викликали "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода не завершена.
"США стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. За нашими оцінками, Росія хоче придбати ракетні системи в Ірану", — заявили співрозмовники.
За словами співрозмовників видання, Росія впродовж останніх тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них від КНДР, а також запаси артилерії.
Редакція LIGA.net звернулася по коментар до Головного управління розвідки Міністерства оборони. Співрозмовник LIGA.net заявив, що інформація наразі перевіряється.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
- 21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що КНДР нещодавно поставила росіянам ще більше зброї для війни проти України.
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