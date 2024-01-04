WSJ написав, що КНДР передала Росії балістичні ракети. ГУР перевіряє

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Росія протягом останніх тижнів вже почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, а також планує закупити їх в Ірану, але малої дальності. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників.

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За даними видання, такі російські наміри викликали "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже цієї весни, але, на думку чиновників, угода не завершена.

"США стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. За нашими оцінками, Росія хоче придбати ракетні системи в Ірану", — заявили співрозмовники.

За словами співрозмовників видання, Росія впродовж останніх тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них від КНДР, а також запаси артилерії.

Редакція LIGA.net звернулася по коментар до Головного управління розвідки Міністерства оборони. Співрозмовник LIGA.net заявив, що інформація наразі перевіряється.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що КНДР нещодавно поставила росіянам ще більше зброї для війни проти України.

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